1,9 miljoen euro voor evenementen

Amsterdam trekt dit jaar 1,9 miljoen euro uit voor subsidies voor evenementen. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die organisatoren maken.

Organisatoren van grote en kleine evenementen hebben het moeilijk op dit moment. Het is onzeker of evenementen zoals de Pride en de Sinterklaasintocht door kunnen gaan. Wel maken ze kosten voor de voorbereiding van een evenement of voor een online variant. Daarom ondersteunt de stad organisatoren met subsidie.

Evenementenfonds

Het Evenementenfonds is bedoeld voor evenementen die (deels) vrij toegankelijk zijn, beeldbepalend zijn, en belangrijk zijn voor Amsterdam. Ook moeten deze evenementen een ideëel karakter hebben en passen bij de uitgangspunten ‘creatief, duurzaam en innovatief’. De subsidie is ook bedoeld als springplank voor nieuwe initiatieven.

Eind vorig jaar

Eind vorig jaar wijzigde de subsidieregeling Evenementenfonds al. In de aangepaste regeling zijn subsidierichtlijnen opgenomen voor als een evenement in verband met de coronamaatregelen niet kan plaatsvinden.

Snelloket Evenementenfonds

Er is nu ook een Snelloket Evenementenfonds. Dit loket is speciaal voor evenementen die worden georganiseerd in deze tijd van strenge maatregelen. Vaak brengen deze maatregelen extra kosten met zich mee. Via dit snelloket weten organisatoren binnen enkele weken of ze in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente.