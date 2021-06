VS: 'Geen bewijs buitenaardse technologie UFO's maar we kunnen het niet uitsluiten'

De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geen bewijs gevonden dat luchtverschijnselen die de afgelopen decennia door marinepiloten zijn waargenomen buitenaardse ruimtevaartuigen zijn. 'Maar ze kunnen nog steeds niet de ongewone bewegingen verklaren die wetenschappers en het leger voor een raadsel hebben gesteld', zo melden hoge overheidsfunctionarissen die zijn geïnformeerd over de bevindingen van het langverwachte rapport van de regering tegenover The New York Times.

Meer dan 120 waarnemingen

Volgens het rapport, dat eind juni pas officieel wordt gepubliceerd, is een overgrote meerderheid van meer dan 120 incidenten in de afgelopen twee decennia niet afkomstig van een Amerikaans leger of andere geavanceerde Amerikaanse overheidstechnologie, zo stellen de functionarissen.

Geheime overheidsprogramma's

Daarmee lijkt de mogelijkheid uit te sluiten dat marinepiloten die aangaven onverklaarbare vliegende objecten te hebben gezien zouden komen door technische ontwikkelprogramma's die de Amerikaanse overheid geheim wilde houden.

Versnelling

In het nieuwe rapport zou ook staan dat veel van de waarnemingen die door de piloten zijn gedaan moeilijk te verklaren blijven. Dan gaat het bijvoorbeeld om de versnelling, het vermogen om snel van richting te veranderen en om onder water te verdwijnen.

Dubbelzinnig

De functionarissen, die al op de hoogte zijn gesteld van de bevindingen in het rapport, geven ook toe dat de soms zeer dubbelzinnige conclusies in het rapport ook betekenen dat niet volledig is uit te sluiten dat het toch om buitenaardse ruimtevaartuigen zou gaan.