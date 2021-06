Brandweer bergt lichamen 3 bouwvakkers ingestorte school Antwerpen

Vannacht hebben reddingswerkers van de brandweer in Antwerpen twee lichamen geborgen van bouwvakkers die vrijdagmiddag onder het puin terechtkwamen toen het schoolgebouw waarin zij werkten instortte. Zaterdag is het lichaam van een derde dodelijk slachtoffer geborgen. Dit meldt de brandweer zaterdag.

Nog 2 vermisten

Het eerste lichaam werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.00 uur geborgen, het tweede lichaam rond 06.00 uur en het derde lichaam rond 13.30 uur. Op dit moment zijn de reddingswerkers nog op zoek naar twee vermiste personen. Vrijdag werden er al tien personen door de brandweer gered. Daarvan waren er negen gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Acht daarvan zijn zwaargewond en één is lichtgewond.

Ingestort

Vrijdagmiddag rond 14.45 uur stortte een deel van de school in aanbouw in. Ook een aantal steigers stortten in. Er werd direct een reddingsoperatie opgezet waarbij dus tien personen levend onder het puin vandaag zijn gehaald. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt doordat de situatie instabiel is en er met grote voorzichtigheid moet worden gehandeld. Voor het lokaliseren van de vermiste personen worden ook reddingshonden ingezet van de civiele bescherming.

Oorzaak nog onbekend

De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Daarbij wordt ook gekeken of er tijdens de bouw mogelijk fouten zijn gemaakt.

Update 14.30 uur

Inmiddels is ook het lichaam van een derde overleden persoon geborgen. Dit meldt de brandweer zaterdagmiddag. Vrijdag werden er 9 gewonden naar het ziekenhuis overgebracht. Eén van hen heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. De toestand van de andere acht gewonden is stabiel.

Zoeken naar vermisten

Twee ploegen van de civiele bescherming en twee van de brandweer zoeken met gespecialiseerd materiaal naar de twee vermisten. Het puin is zeer instabiel, wat het moeilijk maakt om slachtoffers te bevrijden. Het Disaster Victim Identification Team van de Federale Politie is aangekomen voor de officiële identificatie van de overledenen.