Burgemeester vindt tijdens mountainbiken lichaam gezochte Belgische militair

Zondag is in het bos van het Nationaal Park Hoge Kempen in België een lichaam gevonden. 'Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de Belgische militair Jürgen Conings die inmiddels al een maand lang wordt gezocht', zo melden de Belgische media zondag.

Zelfdoding

Conings zou waarschijnlijk door zelfdoding om het leven zijn gekomen. Autopsie moet dat nog bevestigen. Zijn lichaam werd door Johan Tollenaere, de burgemeester van Maaseik, gelokaliseerd toen hij met een aantal personen in het bos bij de buurgemeente Dilsen aan het mountainbiken was toen hij opeens een sterke lijkgeur rook. Tollenaere gaf de locatie door aan de politie die even later het lichaam vond in het Dilserbos dat vlak over de grens ligt bij Geleen.

Zoektochten

Het Belgische leger en de politie hebben in dit gebied al meerdere malen gezocht naar Conings. Half mei werd in de buurt waar nu het lichaam is aangetroffen auto van Conings gevonden.

Bedreiging viroloog Marc van Ranst

Conings had diverse coronadeskundigen bedreigd waaronder ook viroloog Marc van Ranst. Die moest omwille van zijn veiligheid met zijn gezin onderduiken. Van Ranst heeft al gereageerd op de vondst van het lichaam van Conings. 'Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en kinderen van Jürgen Conings. Voor hen is dit bijzonder droevig nieuws, want zij verliezen een vader, een familielid of een vriend', aldus Van Ranst.

Update 15.00 uur

Het Federaal Parket van België heeft inmiddels bevestigd dat het om Jürgen Conings gaat.