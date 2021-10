Parlementslid Sir David Amess (69) doodgestoken in Essex, verdachte aangehouden

Vrijdagmiddag is in het Verenigd Koninkrijk (VK) parlementslid Sir David Amess doodgestoken. Amess werd rond 12.00 uur lokale tijd in een kerk in zijn eigen kiesdistrict Leigh-on-Sea meerdere keren met een mes gestoken.