Zeventien missionarissen ontvoerd in Haïti

Zeker zeventien missionarissen uit de Verenigde Staten en hun familieleden, waaronder kinderen, zijn zaterdag ontvoerd door een bende in in Haïti. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times.

De kipnapping vond plaats toen ze een weeshuis verlieten in Port-au-Prince. Volgens de lokale autoriteiten werden de missionarissen ontvoerd toen ze uit een bus stapte die op weg was naar het vliegveld om enkele leden van de groep af te zetten voordat ze verder gingen naar een andere bestemming in Haïti.

Haïti verkeert al jaren in een staat van politieke onrust en ontvoeringen van zowel arm als rijk komen schrikbarend vaak voor. Maar zelfs in een land dat gewend was aan wijdverbreide wetteloosheid, schokte de ontvoering van zo'n grote groep Amerikanen ambtenaren vanwege haar brutaliteit.

Het geweld neemt toe in de hoofdstad Port-au-Prince. Volgens sommige schattingen beheersen bendes nu ongeveer de helft van de stad. Maandag schoten bendes op een schoolbus in Port-au-Prince, waarbij minstens vijf mensen gewond raakten, onder wie studenten, terwijl ook een andere openbare bus werd gekaapt door een bende.