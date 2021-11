Man van 'Joker' aanslag had maandenlang voorbereid

De man die als ‘Joker’ verkleed meerdere mensen heeft gestoken in een trein in Tokio, zou zijn daad maandenlang voorbereid hebben. Dit melden verschillende media dinsdag.

De 24-jarige Kyota H. zou volgens de politie in juni van dit jaar als zijn begonnen met voorbereiden. Hij nam ontslag en verbleef is verschillende steden op de route naar Tokia. Hier zou hij een maand geleden zijn aangekomen.

Kyota heeft bewust voor Halloween gekozen om zijn aanval te plegen, omdat hij wist dat het dan erg druk zou zijn in Tokio. Meerdere passagiers werden aangevallen met een mes en hierna stichtte hij een brand in de trein. Hiervoor had hij vier liter aanstekervloeistof bij zich.