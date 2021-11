Gratis toegang bordeel voor klanten die zich daar laten vaccineren

Niet alleen in Nederland zijn er mensen die niet 'staan te trappelen' om zich te laten vaccineren tegen corona, ook in het buitenland heeft men te maken met twijfelaars.

Gratis toegang bordeel

Het bordeel Funpalast in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen heeft daar handig op ingespeeld door mannen die zich daar laten vaccineren, gratis toegang tot het bordeel te geven.

25% 12-plussers nog niet gevaccineerd

In Oostenrijk heeft meer dan 25 procent van de 12-plussers zich nog niet laten vaccineren. Ook daar heeft de regering de coronaregels onlangs aangescherpt en is een negatieve test niet meer genoeg om bijvoorbeeld naar de kapper te gaan of naar een restaurant.

Funpalast

Met de stunt hoopt het bordeel meer klanten te lokken want als je daar je vaccinatie laat zetten dan krijg je een waardebon van 40 euro voor gratis toegang tot de club. 'Je kan met de gratis toegang bijvoorbeeld gaan zwemmen, je kan naar de sauna, en natuurlijk kan je met leuke meiden praten', zegt ‘showgirl’ Mina Reiter tegenover RTL. 'Je kan je ontspannen, tot rust komen en even uit de dagelijkse sleur stappen. Het betekent niet dat je verplicht bent om met een meisje naar een kamer te gaan maar de mogelijkheid is er natuurlijk wel', aldus Reiter.