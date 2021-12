Explosieven Opruimingsdienst rukt uit voor granaat in anus

Hier had een man zich op de eerste hulp gemeld met een 57 mm antitank granaat in zijn rectum. De militaire verzamelaar beweerde dat de granaat uit zijn privé collectie kwam. Hij vertelde de artsen dat het 80 jaar oude explosief in zijn anus terecht was gekomen nadat hij onhandig struikelde en viel.

De lokale politie en het leger moest er aan te pas komen om het projectiel te verwijderen. De man hield een pijnlijke kont over aan het avontuur.