KOZP-demonstranten moesten onder politiebegeleiding Volendam verlaten

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft zaterdagmiddag gedemonstreerd in Volendam tegen Zwarte Piet en ‘structureel racisme’ in het dorp. Dit meldt NH Nieuws.

Rond het middaguur begon de demonstratie op een plein waarop dat moment ook markt was. Deze demonstratie was niet aangekondigd en werd op last van de burgemeester van Edam – Volendam om 13.00 uur met behulp van de politie ontbonden.

Aan NH Nieuws laat KOZP-voorman Jerry Afriyie weten dat demonstranten zijn belaagd en bekogeld. ‘Er werd met allerlei voorwerpen gegooid, we kregen alles over ons heen: waterflessen, van groente tot fruit, vuurwerk en spugen. Ook werden er mensen van ons fysiek aangevallen en geslagen.’

De groenteboer op de markt zegt: ‘Wij denken er hier anders over. Wij geloven het wel. Wij vroegen vriendelijk en dringend of ze wilden vertrekken. Daar praktiseerden ze niet over. Op een gegeven moment escaleerde het en begonnen ze met eieren en oliebollen te gooien. En niet zo'n beetje ook.’