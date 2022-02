Lichaam kleine Rayan (5) uit waterput gehaald

Zaterdagavond rond 21.30 uur Nederlandse tijd kwamen reddingswerkers met Rayan op een brancard naar buiten. Hij werd in een ambulance gelegd en is naar het ziekenhuis overgebracht. Kort daarna werd door de Marokkaanse overheid bekendgemaakt dat hij was overleden.

Update zaterdag 21.30 uur:

Na een reddingsoperatie van ruim 100 uur, die al vlak nadat de vijfjarige Rayan afgelopen dinsdag rond 14.00 uur in de waterput was gevallen, zijn reddingswerkers er in geslaagd het kind van de bodem van de waterput op een diepte van ruim 32 meter te bevrijden. Op dat moment was nog niet officieel bekendgemaakt dat hij al was overleden.

Groot rotsblok

Het moment dat ze het kindje konden bevrijden leek zaterdag in de loop van de ochtend al te gaan lukken totdat de reddingswerkers op een groot rotsblok stuiten tijdens het graven terwijl ze al zo dicht bij de locatie waren. Daardoor werd de reddingsactie vertraagd en moest er om het rotsblok heen worden gegraven maar dat verliep door de complexiteit opnieuw de nodige vertraging op.

In thermofolie gewikkeld

Het lichaam werd door de reddingswerkers op een brancard naar buiten gedragen. Daarop was te zien dat hij in een isoleerdeken van goud thermofolie was gewikkeld. Vervolgens werd hij in een ambulance gelegd en is zijn lichaam overgebracht naar het ziekenhuis.

Lees hieronder het verslag van eerder op de dag:

Laatste meters met de hand graven

De reddingsploeg die momenteel met de hand horizontaal richting de bodem van de waterput aan het graven is vanuit een groot naastgelegen gat dat de afgelopen dagen door graafmachines is gemaakt bevestigde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.30 uur dat ze Rayan tot op ongeveer 3 meter waren genaderd.

Instortingsgevaar

In de dagen ervoor kon er nog met graafmachines worden gegraven maar vanwege instortingsgevaar, waarbij ook de reddingswerkers gevaar zouden lopen, wordt er nu alleen nog met de hand gegraven. De bedoeling is om via een kleine met de hand gegraven horizontale tunnel bij Rayan te komen. Er moet dus nog ongeveer 3 meter grond worden weg gegraven om bij het jongetje te kunnen komen. Dit graven duurt langer dan gehoopt omdat de kleine gegraven tunnel steeds moet worden gestut met ronde buizen om instorting van de kleine tunnel te voorkomen.

In 32 meter diepe waterput gevallen

De vader van Rayan was afgelopen dinsdag 1 februari rond 14.00 uur samen zijn zoontje bezig met herstelwerkzaamheden bij de waterput toen het 5-jarige jongetje in de schacht van de waterput viel. Er werd vervolgens een reddingsactie op touw gezet om het kind, dat op de bodem van de waterput op een diepte van 32 meter terecht was gekomen uit zijn benarde positie te bevrijden.

Update zaterdag 14.30 uur

De reddingswerkers, die de plek waar het de 5-jarige Rayan ligt al dicht waren genaderd, zijn zaterdagmiddag op een rotsblok gestuit dat precies tussen de reddingswerkers en het kindje ligt. Het stelt de reddingwerkers opnieuw voor een uitdaging. Geprobeerd wordt er nu om langs het rotsblok te graven en zo het kindje alsnog te bereiken.

Op onderstaande livestream is de reddingsactie live te volgen:

Op onderstaande video zijn de reddingswerkzaamheden van vannacht terug te zien: