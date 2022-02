Rusland is begonnen met militaire aanval op Oekraïne

Nadat President Poetin in de nacht van woensdag op donderdag rond 04.00 uur onverwacht een toespraak heeft gehouden, waarin hij aankondigt Oekraïne militair te gaan binnenvallen, zijn tegelijkertijd de eerste explosies in Oekraïne waargenomen die duiden op een militair ingrijpen van Rusland in de hoogopgelopen kwestie. Hiermee lijkt Rusland de oorlog tegen Oekraïne te zijn begonnen.

Raketten bestoken vliegvelden, Russische militairen trekken Oekraïne binnen

Rusland lijkt zich te richten op de vliegvelden in heel Oekraïne dus in het oosten maar ook in het westen. Deze worden door Russische raketten bestookt. Volgens persbureaus Interfax en Reuters zijn de Russische troepen Oekraïne binnengetrokken. Op onderstaand Twitterbericht zijn videobeelden te zien van een raket die wordt afgevuurd op een vliegveld in Ivano-Frankivsk in het westen van Oekraïne.

Luchtalarm in Kiev, melding doden

In Oekraïne is de staat van beleg afgekondigd en is het luchtruim afgesloten. In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, klinkt het luchtalarm. Inwoners zoeken bescherming in schuilkelders. Er komen ook de eerste meldingen binnen van doden die in Oekraïne zijn gevallen als gevolg van de militaire aanval van Rusland.

Reactie president Biden

President Joe Biden van de Verenigde Staten heeft gereageerd op de militaire aanval van Rusland op Oekraïne. 'De gebeden van de hele wereld zijn bij het volk van Oekraïne, terwijl het wordt geconfronteerd met een niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanval door Russische strijdkrachten', zo staat in een verklaring van het Witte Huis.

'Oorlog met voorbedachte rade'

'President Poetin heeft gekozen voor een oorlog met voorbedachten rade die een catastrofaal verlies aan mensenlevens en menselijk leed zal veroorzaken. Alleen Rusland is verantwoordelijk voor de dood en vernietiging die deze aanval met zich mee zal brengen, en de Verenigde Staten en hun Bondgenoten en partners zullen op een verenigde en beslissende manier reageren. De wereld zal Rusland verantwoordelijk houden', aldus de verklaring.

Reactie Minister Hoekstra

'Nederland veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste. Het is een oorlogsdaad waarvoor Rusland een zware prijs zal betalen. Nederland staat in nauw contact met EU en NAVO partners', zo heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op Twitter laten weten.

