Legerbasis vlak bij Poolse grens aangevallen

Het is voor het eerst dat de Russen een raketaanval doen zo dicht bij de Poolse grens. Volgens een correspondent van het Duitse persbureau DPA waren de explosies in het Poolse Przemysl, zestig kilometer van de gebombardeerde basis, te horen.

De autoriteiten in de Oekraïne laten weten dat de basis in Yavoriv, het zogeheten Centrum voor Internationale Vredesbewaking en Veiligheid, getroffen door dertig raketten. Het centrum is een trainingsfaciliteit voor het Oekraïense leger voor vredesmissies. Hier zouden ook buitenlandse instructeurs werkzaam zijn. Een woordvoerder van de NAVO laat weten dat er geen militairen uit NAVO-landen op de basis aanwezig waren.