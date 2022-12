Man mishandeld op Den Haag CS, mogelijk om geaardheid

Een 27-jarige Hagenaar is vrijdagavond 16 december mishandeld op Den Haag Centraal Station door een groep onbekende mannen. Het slachtoffer is hierbij gewond geraakt en in de ambulance nagekeken.

Het 27-jarige slachtoffer zat vrijdagavond 16 december rond 22.00 uur in de trein van Rotterdam Centraal naar Den Haag Centraal toen hij door twee onbekende mannen werd lastiggevallen, mogelijk om zijn geaardheid. Een half uur later verliet de 27-jarige Hagenaar op Den Haag CS de trein en liep hij naar de Rijnstraat. De twee verdachten liepen achter hem en werden bij de Rijnstraat vergezeld door nog twee mannen. Zij deelden daarna rake klappen en trappen uit aan het slachtoffer. De verdachten vluchtten vervolgens richting het busplatform en zijn sindsdien niet meer gevonden. Het slachtoffer moest voor zijn verwondingen in de ambulance behandeld worden en is later op de avond naar de huisartsenpost gegaan. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling.