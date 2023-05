Politie arresteert drie jongens na aanrijding

Rond 19.30 kwam er een melding dat er een auto van de weg af was geraakt, een paar keer over de kop is gegaan en uiteindelijk terecht kwam langs de vangrail. Het voertuig balanceerde op het randje boven het fietsviaduct. De drie inzittenden waren uit het voertuig en zijn gevlucht. Korte tijd later konden ze alle drie worden aangehouden door de inzet van de politiehond. Het is niet bekend waarom ze gevlucht zijn. Het drietal is overgebracht naar het politiebureau en wordt voorgeleid. Ze hadden een kleine gebruikershoeveelheid softdrugs bij zich en pepperspray. Dit is in beslag genomen.