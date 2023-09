17-jarige Nederlander meld zich voor dodelijke steekpartij Antwerpen

Een 20-jarige Nederland kwam om het leven nadat hij was gestoken voor een discotheek in Antwerpen. Een vechtpartij zo hier aan vooraf zijn gegaan en beslecht met een scherp voorwerp. In een eerste verklaring zegt de 17-jarige verdachte dat hij niet bewust heeft gestoken. Een woordvoerder van het parket van Antwerpen zegt dat er ernstige verwondingen waren bij het 20-jarige slachtoffer, dus onderzocht zal worden of de verklaring van de verdachte klopt.