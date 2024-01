Strategieën om je winst bij crypto casino’s mogelijk te vergroten

Sinds 2021 is online gokken in Nederland gelegaliseerd, wat betekent dat er veel meer mogelijkheden zijn om eens een gokje te wagen, of het nu bij een “gewoon” online casino is of bij een crypto casino. Door nieuwe wetgeving ben je ook bij crypto casino’s goed beschermd tegen onwettelijke praktijken.

In dit artikel geven we je 5 strategieën om je mogelijke winst bij crypto casino’s te vergroten, zodat je het meeste uit je geld kunt halen.

Wat is een crypto casino?

Een crypto casino is een online gokplatform dat cryptocurrency als primaire vorm van betaling en soms als inzet gebruikt. In plaats van traditionele valuta zoals de euro of dollar, maken crypto casino's gebruik van digitale valuta's zoals Bitcoin, Ethereum, Litecoin en andere cryptocurrencies voor transacties en weddenschappen.

De beste Bitcoin casino’s ter wereld zijn dus een product van de groeiende populariteit en aanvaarding van cryptocurrencies in verschillende sectoren, waaronder ook de gokindustrie.

Over het algemeen zijn er dus niet heel veel verschillen tussen normale casino’s en crypto casino’s. Wil je succesvol gokken met crypto, houd dan zeker de volgende zaken in gedachten:

1. Doelgericht bankroll beheer

Of je nu met cryptomunten of met euro’s gokt, het is van cruciaal belang dat je een strikt en doelgericht bankroll beheer in stand houdt. Dit betekent concreet dat je vooraf een realistisch budget opstelt, zodat je weet hoeveel geld je per dag kan storten en inzetten. En dan is het natuurlijk zaak dat je je aan dat bedrag houdt.

Hiermee zal je niet alleen je verliezen kunnen beperken, maar ook je winst kunnen behouden. Op deze manier kun je langere tijd genieten van de casino games en heb je meer kansen om winstgevende situaties te benutten.

2. Maak gebruik van bonussen en promoties

Net als de meeste andere online casino’s, kan je bij een crypto casino vaak genieten van allerlei bonussen en promoties. Deze hebben als doel om nieuwe spelers aan te trekken en bestaande spelers te behouden.

Door hier optimaal gebruik van te maken, kan je je speeltijd bij een crypto casino verlengen. Bij het aanmelden kan je bijvoorbeeld een welkomstbonus krijgen, met misschien gratis spins bij gokkasten en een stortingsbonus die je balans verhoogt.

3. Kies de juiste casino games

Bij een crypto casino kun je alle soorten casino games vinden die je maar kan bedenken: slots, Poker, Keno, bingo, live casino games, Roulette, Baccarat, noem maar op! Maar het is belangrijk om te beseffen dat niet alle casinospellen dezelfde kansen op winst bieden.

Om het meeste uit je geld te halen, kies je de spellen die bij je speelstijl passen én waarbij je de beste kansen hebt om te winnen. Bijvoorbeeld, Blackjack en Poker zijn spellen waarbij de vaardigheid van de speler een aanzienlijke rol speelt, terwijl gokkasten meer gebaseerd zijn op geluk. Doe grondig onderzoek naar de regels en winkansen en richt je op die spellen waar je meer controle over kunt uitoefenen.

Wat hier ook van belang is, is de RTP: Return to Player, ofwel het uitkeringspercentage. Elk casino spel heeft een bepaalde RTP, een percentage dat uitdrukt hoeveel geld je op lange termijn kan verwachten terug te winnen bij dat spel.

Als je bijvoorbeeld €100 vergokt bij een slot met een RTP van 98%, dan kan je in het algemeen verwachten om daar €98 van terug te winnen. De overige €2 is het huisvoordeel van het casino. Als je voornamelijk bij games met een hoge RTP speelt, heb je de meeste kans om je bankroll zo lang mogelijk te laten meegaan.

4. Pas strategieën toe bij tafelspellen

Niet alle casino games zijn puur op geluk gebaseerd! Tafelspellen zoals Blackjack en Poker laten je toe om bepaalde strategieën toe te passen om je winstkansen te vergroten. Je kunt leren wanneer je moet passen, verdubbelen of splitsen bij Blackjack, en bij Poker zijn er ook tal van handige tips en strategieën. Steek tijd in het bestuderen van je casino games, pas je kennis toe tijdens het spelen, oefen veel, en je zult meer kans hebben om winst te maken op lange termijn.

5. Houd je emoties onder controle

Een laatste tip die ook in het dagelijks leven van toepassing is: laat je emoties aan de deur. Het is begrijpelijk dat je emotioneel reageert op een groot verlies bij een casino game, maar het is veel beter om altijd kalm en rationeel te blijven, ongeacht de uitkomst van een spel.

Wanneer je wint, vermijd dan overmoedigheid en zet niet onnodig grote bedragen in. Bij verlies is het belangrijk om niet impulsief te handelen en je verliezen proberen terug te winnen. Het handhaven van emotionele stabiliteit is een sleutelfactor bij het vergroten van je winstkansen.