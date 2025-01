Vogelgriep vastgesteld in grensgebied Duitsland

In Hoogstede, Grafschaft Bentheim, net over de grens in Duitsland, is vogelgriep vastgesteld op een legbedrijf. Duitsland heeft een beperkingsgebied ingesteld dat deels in Nederland valt. Daarom is door de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) een beperkingszone ingesteld rondom Nieuw-Schoonebeek, gemeente Emmen, in Drenthe.