Drie Noorse skiërs omgekomen door lawine in Frans Alpen

De Franse media melden dat de slachtoffers deel uitmaakte van een groep van acht Noorse skiërs. De lawine was in de buurt van Val-Cenis. Over de ernst van de verwondingen van de gewonde Noor is niets bekend.

Nederlandse skiërs

In eerste instantie brachten Franse media het nieuws dat het om Nederlandse skiërs ging. Dit bleek niet te kloppen. Het Franse persbureau meldde dit op basis van informatie van de politie.