Update: Aanslag Duitsland met 30 gewonden

Donderdag is in München een auto ingereden op een grote groep mensen die een demonstratie bijwoonden. Daarbij zijn tientallen gewonden gevallen waaronder een aantal met ernstige verwondingen, zo melden de Duitse media donderdag.

Arrestatie bestuurder

De politie heeft de bestuurder van de auto gearresteerd. Daarbij heeft de politie op de auto van de verdachte geschoten. Het zou gaan om een Afghaanse asielzoeker van 24 jaar oud. Over het motief is nog niks bekend. De Duitse autoriteiten gaan uit van een aanslag.

Reddingshelikopters

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig om de gewonden medische hulp te geven. Daarbij zijn ook reddingshelikopters ingezet. De groep demonstranten bestond uit ongeveer 1.500 personen.

Asielverzoek afgewezen

De Duitse krant Bild meldt dat de asielaanvraag van de Afghaan was afgewezen, maar hij hoefde het land niet te verlaten. Volgens de krant zou hij een tolerantievergunning hebben.

Farhad N. is geen onbekende van de politie. Ondermeer door winkeldiefstallen en drugsdelicten. Vóór zijn misdaad zou hij berichten hebben geplaatst die islamistisch van aard waren.

Update 15.00 uur

Er zouden 28 gewonden zijn, waaronder ook kinderen. Elf van de slachtoffers liggen zwaargewond in het ziekenhuis

Update 20.00 uur

Zoals eerder gemeld, reed op donderdag 13 februari 2025 omstreeks 10.30 uur een man met zijn auto, een Mini Cooper, in op een groep demonstranten aan de Karlstrasse/Seidlstrasse. Volgens de huidige stand van zaken zijn er 30 mensen gewond geraakt waarvan twee ernstig. Op het moment dat de man handelde was de groep van ongeveer 1.500 demonstranten, op weg naar de eindlocatie in de richting van Königsplatz. Bij deze bijeenkomst waren diverse hulpdiensten aanwezig, onder meer met verkeersmaatregelen. Hierdoor kon de politie de verdachte zo snel arresteren en kon er direct worden begonnen met de eerste hulp voor de gewonden.

Geldige verblijfsvergunning

De verdachte is een 24-jarige Afghaanse asielzoeker die in München woont en die, voor zover nu bekend, ten tijde van het misdrijf over een geldige verblijfsvergunning beschikte. Volgens de huidige informatie is hij bij de politie bekend uit onderzoeken waarbij hij als getuige werd genoemd vanwege zijn eerdere werk als winkeldetective. De forensische onderzoekswerkzaamheden in samenwerking met het BLKA zijn nog steeds gaande. Daarom is de plaats delict nog steeds afgezet.

Onderzoeksrechter

De verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het strafrechtelijk onderzoek naar zijn persoon is nog gaande. Bij deze operatie werden ongeveer 300 politieagenten ingezet.