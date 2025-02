Marine onderschept bijna 3.000 kg coke na lange nachtelijke achtervolging

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen heeft al in de eerste patrouilleweek in het Caribisch gebied een omvangrijke drugsvangst gedaan. 'Het marineschip onderschepte na een intensieve achtervolging op 2 februari bijna 3.000 kilo cocaïne op de Caribische Zee. Daarbij is de motor van de drugsboot kapotgeschoten. Vijf smokkelaars zijn aangehouden', zo heeft het ministerie van Defensie vandaag bekendgemaakt.