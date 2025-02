Wrak Nederlandse onderzeeboot uit 1925 ontdekt bij Australië

Voor de Australische kust is het wrak van de gezonken Nederlandse onderzeeboot Hr.Ms. K XI ontdekt. Een team diepzeeduikers uit Perth deed de bijzondere vondst al in januari, maar het wrak moest nog geïdentificeerd worden. Het bleek de onderzeeboot van de Koninklijke Marine die in 1925 is gebouwd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) maakte de vondst gisteren bekend.

De boot patrouilleerde jarenlang in de wateren rond toenmalig Nederlands-Indië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Hr.Ms. K XI een belangrijke rol bij de redding van 13 Australische opvarenden. Het schip waarop zij zaten, werd aangevallen door Japanse oorlogsschepen.

Na de oorlog werd de onderzeeboot in 1946 buiten dienst gesteld en bewust tot zinken gebracht bij Rottnest Island, in de buurt van Perth.

De duikers die de boot herontdekten zijn van WreckSploration en Diving WA Shipwrecks. Het Western Australian Museum bevestigde de identiteit van de onderzeeboot. Dat gebeurde door historische gegevens te vergelijken met een 3D-model dat door de onderzoekers is gemaakt.

Van groot historisch belang

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteunt verder onderzoek en de documentatie van het wrak. Volgens onderwaterarcheoloog Martijn Manders van de RCE is de vondst van groot historisch belang. Hij noemt deze dan ook het beste resultaat waarvan zijn dienst kon dromen. “Het laat niet alleen de historische banden tussen Nederland en Australië in de Tweede Wereldoorlog zien. Het toont ook hoe sterk deze nog steeds zijn als het gaat om de bescherming en het beheer van ons onderwater cultureel erfgoed.”

Het wrak van de K XI ligt in het Rottnest Ships' Graveyard en is als beschermd maritiem erfgoed bestempeld. Dit omdat het al meer dan 75 jaar in Australische wateren ligt.