Landmacht bereidt zich voor op psychologische operaties

1 CMI Commando uit Apeldoorn

Nederland is vertegenwoordigd door 1 CMI Commando uit Apeldoorn, dat na de oosterburen de meeste militairen levert. Active Volcano is een van de grootste oefeningen in zijn soort in Europa.

Ontkrachten van nepnieuws in bijvoorbeeld social media.

Bij psychologische operaties in het militaire domein draait alles om misleiding. Die kan de gevechtskracht van de vijand verstoren en de eigen situatie verbeteren. In het door de Bundeswehr georganiseerde Active Volcano worden verschillende aspecten beoefend. Denk aan gesprekstechnieken, ‘luidspreker’-operaties, reageren op berichten in social media en op nepnieuws.Ook nieuwe methoden als kunstmatige intelligentie en big data-analyses komen aan de orde. Het scenario van Active Volcano is gebaseerd op geopolitieke ontwikkelingen. Om de training zo realistisch mogelijk te maken, doen professionele acteurs mee.

Nepnieuws tegengaan

Leider van de oefening luitenant-kolonel Jan Schwabe: "In elk modern conflict moeten we ervan uitgaan dat onze tegenstander ook informatieactiviteiten gebruikt. Daarom behandelt Active Volcano niet alleen offensieve maatregelen. Maar ook methoden om vijandelijke desinformatie en nepnieuws tegen te gaan.”

Eifel

‘Strijdtoneel’ is Mayen in de Eifel. Dat is niet zonder reden. Het is de thuisbasis van de zustereenheid van 1 CMI Commando, het Operationeel Communicatiecentrum van de Bundeswehr (BwOCC). Dit is gespecialiseerd in psychologische en informatie-operaties.

Sterke band opgebouwd

“We hebben een sterke band opgebouwd. In februari is dat opnieuw bevestigd met de ondertekening van een Letter of Intent. Daarin staat dat we de samenwerking op het gebied van informatie- en psychologische operaties de komende jaren bestendigen. Dat doen we met kennisuitwisseling, gezamenlijke oefeningen en de uitwisseling van officieren”, zegt commandant van 1 CMI Commando luitenant-kolonel Steffie Groothedde. Naast Duitsers en Nederlanders doen experts uit 10 andere NAVO-landen en uit Oostenrijk en Singapore mee. Active Volcano duurt in totaal 12 dagen.