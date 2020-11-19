'Oekraïne gaat loodzware winter tegemoet'

Oekraïne staat mogelijk aan de vooravond van één van zijn zwaarste winters. Aanhoudende aanvallen op energievoorzieningen en stijgende voedselprijzen in combinatie met de naderende kou zorgen voor grote problemen. Het Rode Kruis heeft zeker 40 miljoen euro nodig om mensen de winter door te helpen.

De Oekraïense economie heeft het al tijden zwaar te verduren. Prijzen voor gas, brandstof en levensonderhoud zijn torenhoog. Dat levert schrijnende situaties op: het Oekraïense Rode Kruis berekende dat 7 op de 10 mensen geen spaarpotje meer heeft en 60 procent van de bevolking de vorige winter niet voldoende eten kon kopen. Ongeveer 50 procent had geen stabiele toegang tot water, elektriciteit of gas. Vooral in de winter, zeker rond de frontlinies, is dat zorgelijk.

Winkels dicht, lampen uit

Nu de winter intreedt, verdiept de crisis zich. Lampen kunnen 's avonds niet aan en de verwarming blijft uren uit. Winkels en restaurants sluiten eerder, verliezen hun voorraden en ook boeren kampen met verlies. Dat heeft zijn weerslag op de gezondheid en de toch al wankele economie. Het stelt inwoners voor onmenselijke dilemma's: kiezen tussen voedsel, medicatie of een warm huis. Om nog maar te zwijgen van de mentale problemen waar mensen mee kampen.

Om hen beter voor te bereiden, trekken teams van het Rode Kruis eropuit om juist degenen in de meest kwetsbare situaties te helpen met voedsel, financiële steun, isolatiematerialen en noodpakketten. Het Rode Kruis herstelt daarnaast water- en energievoorzieningen die niet meer werken, voor onder andere gemeenschappen die wonen rond de frontlinies, ouderen en bijvoorbeeld mensen met een beperking. Zo wil de organisatie bijna 500.000 Oekraïners helpen deze winter. Maar daar is veel geld voor nodig: meer dan 40 miljoen euro.

Ondanks noodhulp van het Rode Kruis zal de komende winter veel Oekraïners hard raken. In de eerste zeven maanden van dit jaar kreeg het land te maken met 1200 incidenten die de energievoorziening troffen, bijna net zoveel als in 2024. Nog altijd vinden er aanvallen plaats op energiecentrales. Reden te meer om extra zorgen te hebben over wat de Oekraïense bevolking te wachten staat.

Het aantal mensen dat in Oekraïne geraakt wordt door energienood, voedselschaarste en andere ellende is te groot voor het Rode Kruis om aan te kunnen. De financiële middelen raken op, terwijl de behoeften blijven groeien. Daarom doet het Rode Kruis een dringende oproep om te investeren in noodhulp en herstel. E