Waarom is een SSL-certificaat zo belangrijk?

We leven in een online tijdperk. Dat maakt veiligheid op het web belangrijker dan ooit. Ook op jouw website zoeken mensen naar tekenen van betrouwbaarheid. Een SSL-certificaat draagt bij aan deze betrouwbaarheid en is daarom onmisbaar, zeker als gebruikers bij jou vertrouwelijke gegevens moeten invullen. In dit blog lees je wat een SSL-certificaat precies is, welke soorten SSL-certificaten er zijn en waarom ze zo belangrijk zijn voor jouw website.

Wat is een SSL-certificaat?

SSL staat voor Secure Sockets Layer. Dit betekent dat er een beveiligde laag komt te liggen tussen de server en een internetbrowser zoals Google Chrome, Mozilla Firefox of Internet Explorer. Hierdoor worden de gegevens van en naar de website beter beveiligd. SSL-certificaten zorgen voor een versleutelde verbinding tussen twee computers. Hierdoor kunnen bezoekers van de website hun gegevens veilig invoeren, zonder dat cybercriminelen onderschepte gegevens kunnen uitlezen. Zo kunnen met name login- en betalingsgegevens zoals wachtwoorden, creditcardnummers en persoonsgegevens veilig gebruikt worden op websites die beveiligd zijn met een SSL-certificaat.

Waarom Een SSL-certificaat?

Er zijn meerdere redenen waarom het verstandig is een SSL certificaat aan te schaffen. De belangrijkste reden is natuurlijk om jouw bezoekers en klanten duidelijk te maken dat je de veiligheid en betrouwbaarheid van je website serieus neemt. Alle gegevens van jouw bezoekers en klanten worden versleuteld verzonden via een encryptie, waardoor je veel meer veiligheid kunt garanderen. Soms is het geen kwestie van willen. Als jij met jouw website persoonsgegevens verzamelt – wat al vrij snel het geval is – ben je volgens de privacywet AVG verplicht om een SSL-certificaat te gebruiken. Het staat ook een stuk professioneler, want sinds juli 2018 markeert Google Chrome websites zonder SSL als onveilig. En die melding ‘niet-veilig’ zie je liever niet in de adresbalk van je eigen website staan.

Bezoekers vinden een veilige website steeds belangrijker

Veiligheid staat bovenaan de primaire piramide van Maslow: het overzicht van de menselijke levensbehoeften. Ook online waarderen we veiligheid. Als bezoekers zien dat jouw website niet veilig is, zullen ze minder snel een bestelling plaatsen. Ook voelen ze zich niet prettig om gegevens achter te laten. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn elementen waar veel bezoekers mee bezig zijn. Heeft deze site wel de juiste keurmerken? Hoe zijn de recensies van andere klanten? Zitten hier “echte” mensen achter? Het zijn allemaal vragen die opkomen bij gebruikers. Zorg er daarom voor dat je ook een SSL-certificaat hebt.

Google is gek op SSL certificaten

Wist je al dat de internetbrowsers Google Chrome en Mozilla Firefox hun gebruikers zelfs waarschuwen voor onveilige websites (dus websites zonder een SSL-certificaat)? En zoekmachines straffen websites zonder een SSL-certificaat af en belonen websites met een SSL-certificaat. Hoe? Door websites hoger te ranken in de zoekresultaten. Veiligheid van een website is tegenwoordig een belangrijke rankingfactor. Goed om rekening mee te houden als jouw website een bron van inkomsten is. Of moet worden.

Kies uit verschillende soorten SSL-certificaten

Je kunt kiezen uit verschillende SSL-certificaten voor je website. Veel gekozen certificaten zijn Eigen SSL, Wildcard SSL en Sectigo EV SSL, ook wel bekend als Comodo EV SSL. Nu vraag jij je vast af welke jij nodig hebt voor jouw website? We leggen je graag de verschillende soorten SSL-certificaten uit en benoemen de verschillende voor- en nadelen.

Eigen SSL

Met een eigen SSL-certificaat beveilig je jouw vaste domeinnaam. De Eigen SSL wordt ook wel de Domain Validation SSL genoemd – en is de minst uitgebreide vorm van SSL-certificering. Heb je maar 1 website en geen subdomeinen? Dan is dit SSL-certificaat een prima keus. Wat een Eigen SSL precies doet? Hij controleert, net als alle andere certificaten, bij de aanvraag van een bezoeker of de verbinding met de browser ook daadwerkelijk uitkomt op de genoemde website. Is dat zo? Dan betekent het dat er een versleutelde verbinding is.

Voordelen van een Eigen SSL / Domain Validation SSL Certificaat:

• Het aanvraagproces is erg kort, je krijgt hem vrijwel direct na je aanvraag

• Het is het meest voordelige SSL-certificaat

Nadelen van Eigen SSL / Domain Validation SSL:

De betrouwbaarheid is wel gegarandeerd, maar heb je één of meerdere subdomeinen, dan kun je beter een Wildcard SSL gebruiken.

Wildcard SSL-certificaat

Heb je een website met meerdere subdomeinen? Verzamel je regelmatig persoonsgegevens en vinden er financiële transacties plaats? Dan is een Wildcard SSL een goede keus voor jou. Dit is een net wat uitgebreidere SSL-certificering, die veel wordt gebruikt. Net als bij de Eigen SSL vinden steeds controles plaats of de verbinding met de browser uitkomt op de genoemde website. Wil je alle subdomeinnamen zoals blog.jouwwebsite.nl of shop.jouwwebsite.nl van een domeinnaam beveiligen? Kies dan een Wildcard SSL.

Voordelen van een Wildcard SSL certificaat:

• Met een Wildcard SSL-certificaat beveilig je alle subdomeinnamen van één domeinnaam.

Nadelen van een Wildcard SSL

• Een Wildcard SSL-certificaat beveiligt alleen het eerste subniveau van je domeinnaam, dus alleen blog.jouwwebsite.nl en niet sub1.blog.jouwwebsite.nl

Comodo/Sectigo EV SSL Certificaat

Is jouw website serieus bezig met de veiligheid van gebruikers en wordt er veel financiële data afgehandeld, bijvoorbeeld via je webshop? Kies dan voor een Sectigo EV SSL certificaat. Dit is het meest uitgebreide SSL-certificaat op de markt. Tijdens het validatieproces komen ten eerste alle zaken aan bod die we ook al bij de andere twee SSL-certificaten noemden. Verder kunnen bezoekers rekenen op een grondige, uitgebreide validatie van het bedrijf. Denk aan zaken als het juridische, fysieke en operationele bestaan van de organisatie. Afgifte van dit uitvoerige SSL-certificaat gebeurt volgens strikte richtlijnen.

Voordelen van Comodo EV SSL

• Het is de meest uitgebreide SSL-certificering, gebruikers kunnen rekenen op veiligheid alom

• Buiten de standaard https-vermelding en het slotje in de browserbalk, wordt bij Sectigo Extended Validation SSL de gehele balk groen gekleurd. Hiermee wordt de veiligheid extra duidelijk gemaakt aan gebruikers

• De bedrijfsnaam staat in de URL-balk

Nadelen van Comodo EV SSL

• Dit aanvraagproces duurt langer dan bij de andere SSL-certificaten. Dit komt doordat er een meer uitgebreide controle en bedrijfsvalidatie plaatsvindt, maar hierdoor weet je wel zeker dat het certificaat betrouwbaar is. Buiten het feit dat je als aanvrager extra documentatie over je organisatie moet aanleveren, neemt de certificaatautoriteit persoonlijk contact met je op.

Kies jouw SSL-certificaat

Geef jouw website een betrouwbare uitstraling en beveilig hem snel met een van de SSL certificaten. Kies uit een van de bovengenoemde SSL certificaten. Het bekende groene slotje en de https-vermelding voor de URL geven jouw website een vertrouwde uitstraling. Een betere vindbaarheid krijg je er als bonus bij. Op de website van Yourhosting vind je meer informatie over de 3 verschillende certificaten. Heb je de beste gekozen? Dan installeert Yourhosting hem voor slechts 30 euro op jouw server. Zo kun je snel en goedkoop de veiligheid en resultaten van je website verbeteren.