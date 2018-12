Nieuwe gijzelingssoftware duikt ook in Nederland op

In Nederland duikt steeds vaker de nieuwe vorm van gijzelsoftware op. Deze wordt SamSam genoemd. Het is nog niet duidelijk hoeveel financiële schade de software heeft aangericht. Dit melden verschillende media zondag.

Verschil met andere gijzelingssoftware is dat deze meteen toeslaan en de bestanden op de computer versleuteld. SamSam bekijkt of men dieper in het systeem kan komen voordat er toegeslagen wordt. Ook worden in alle stilte back-ups gesaboteerd om te voorkomen dat de besmetting ongedaan kan worden.

Onderzoeker Frank van Groenewegen van Fox-it zegt tegenover het ANP: ‘Dit is een nieuwe trend. Ze gaan echt geraffineerd en zorgvuldig te werk, om de kans zo groot mogelijk te maken dat een slachtoffer geen andere optie heeft dan te betalen.’