Dit zijn de nieuwste trends op het gebied van slimme technologie in huis

Technologie ontwikkelt zich razendsnel. Dit merk je in het dagelijkse leven vrijwel overal aan terug. Zo is het tegenwoordig bijvoorbeeld populair om ‘slimme’ technologie in huis te hebben. Neem bijvoorbeeld de verschillende home speakers, waardoor je door middel van spraak verschillende apparaten in huis kunt bedienen. Inmiddels bestaat dergelijke slimme technologie al een tijdje en worden er steeds meer slimme apparaten uitgevonden. Benieuwd naar de nieuwste trends? Hieronder vind je enkele trends die op dit moment spelen.

Het installeren van Eve Systems

Eve Systems is een fabrikant die slimme technologie produceert. Zo heb je bijvoorbeeld Eve Button, een smart home afstandsbediening, waarmee het bedienen van je woning gemakkelijker wordt. Daarnaast heeft het merk ook nog veel andere slimme producten. Zo is Eve Smoke een slimme rookdetector en Eve Room meet de luchtkwaliteit, luchtvochtigheid en temperatuur in de betreffende ruimte. Met behulp van deze apparaten ben je dus in staat om het klimaat in je woning te controleren. Bovendien heeft Eve ook verschillende apparaten waarmee je het klimaat kunt beheersen. Door middel van Eve Thermo, kun je bijvoorbeeld de radiator bedienen. Alle apparaten van Eve werken met Apple HomeKit.

Veel mensen kiezen ervoor om geld te besparen op energiekosten. Een slimme wifi-thermostaat kan je hierbij helpen. Door verschillende producten van Eve op elkaar af te stemmen kun je het klimaat in je woning perfect beheersen. Er zijn echter ook nog verschillende alternatieven voor de producten van Eve. Zo is Honeywell Evohome bijvoorbeeld een fantastische wifi-thermostaat. Hiermee kun je per ruimte de gewenste temperatuur aangeven. Het systeem regelt de temperatuur in huis vervolgens automatisch.

Smart speakers

Alhoewel smart speakers inmiddels al een tijdje bestaan, zijn ze in Nederland nu pas écht opkomend. In Amerika zijn de speakers al een langere tijd trending. De smart speakers hebben zeker niet stilgestaan in de tijd. Elk product beschikt weer over nieuwe functies, waardoor de speakers steeds beter worden. Er zijn diverse aanbieders van slimme spraakservices. Zo heb je bijvoorbeeld Google Assistant, Siri en Amazon Alexa. Welke slimme spraak service je het beste kunt gebruiken, is onder andere afhankelijk van welke speakers je koopt. De meeste smart speakers zijn namelijk slechts met één bepaalde service compatibel.