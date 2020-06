Soosee App helpt mensen in het ingrediëntendoolhof

Voor mensen met een voedselallergie of een -intolerantie is het doen van boodschappen vaak een tijdrovende bezigheid. Verpakkingen en producten vernieuwen vaak, waardoor het noodzakelijk blijft om te bekijken welke ingrediënten er precies in een product zitten. Met de nieuwe app Soosee gaat dit aanzienlijk sneller doordat de tool de ingrediënten er in een rap tempo uit licht.

Voor elke doelgroep

Door gebruik te maken van de nieuwste technieken op het gebied van tekstherkenning en Augumented Reality, is het app ontwikkelaar Jordi Bruin gelukt om samen met Maartje Derks van Soosee een handige tool te maken voor mensen die bewust bepaalde ingrediënten willen vermijden. Dit hoeft niet alleen voor een allergie of intolerantie te zijn. Ook bij religieuze voorkeur kan de app een uitkomst zijn door te laten bekijken of voedsel halal of koosjer bereid is. Daarnaast wijst de app ook op dierlijke E-nummers of palmolie. Een uitkomst voor mensen die bewust willen eten.

Het idee achter Soosee

‘Als ik boodschappen doe voor een vriendin met een allergie voor citrusvruchten, dan blijft het een uitdaging om vat te krijgen op de eindeloze rits aan ingrediënten. Dat moet makkelijker kunnen, dacht ik’, aldus Bruin. ‘Het idee voor de app speelde zodoende al een tijd door mijn hoofd en toen ik aan het begin van de coronaperiode thuis kwam te zitten besloot ik om mijn tijd nuttig te gebruiken en door te pakken. Samen met meer dan 2.500 testers heb ik de afgelopen maanden aan Soosee gewerkt, en dankzij hun hulp is de app gefinetuned en inmiddels al voor meer dan 12 verschillende talen beschikbaar.’

Soosee supporter

Door de feedback van gebruikers uit de hele wereld wordt iedere twee weken de database met woorden geupdate. Men kan Soosee supporter worden en zo meehelpen de app up to date te houden. Daarnaast krijg je sla supporter toegang tot enkele functies, waardoor de app net even handiger werkt.

Download Soosee in de AppStore