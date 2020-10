Forse toename fraude via WhatApp

Uit cijfers van de Fraudehelpdesk blijkt dat op 1 oktober van dit jaar er 9605 meldingen zijn geweest van het aantal gevallen van fraude via WhatsApp. Dit is volgens het AD een verviervoudiging ten opzichte van 2019.

Populair bij de oplichters is familielid of vriend helpen die ineens een ander telefoonnummer hebben en om geld verlegen zitten. Meestal volgt een verzoek om geld over te maken omdat men niet kan inloggen bij de bank, of hun bankpas zijn verloren. De politie noemt dit de ‘vriend-in-nood-fraude’. In totaal werden 1154 mensen daadwerkelijk slachtoffer en werden gezamenlijk voor een bedrag van 3,3 miljoen euro opgelicht.

Volgens de Fraudehelpdesk doorziet men meestal de vorm van fraude, maar 12 procent gaat toch overstag om geld over te maken. Vooral 55 plussers zijn hier het slachtoffer van.

Marloes Kolthof van de Fraudehelpdesk zegt tegenover het AD: ‘Sommigen bellen eerst de persoon op wiens identiteit ze willen imiteren. Ze zeggen vervolgens niets, maar nemen wel de stem van diegene op. Mocht een slachtoffer wantrouwend zijn en het zogenaamde nieuwe nummer opbellen, hoort die persoon zijn eigen zoon of dochter zeggen: ‘Hallo, met wie spreek ik?’ Dat werkt natuurlijk enorm overtuigend.’