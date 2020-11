Sinds de start van Corona in Nederland een sterke groei in webshops

Door de corona crisis zijn er vanaf mei in vergelijking met vorig jaar veel meer webshops gestart. Een logische ontwikkeling omdat veel minder mensen naar de winkel gingen. Heel veel ondernemers kregen voornamelijk omzet uit fysieke winkels en waren genoodzaakt om een webshop te starten zodat ze daarmee omzet kunnen genereren. Om webshops een steuntje in de rug te geven kunnen geven wij in dit artikel tips en trucs om goed van start te gaan.

Zorg voor een professionele website

Het klinkt zo voor de hand liggend maar zorg voor een goed uitziende website. Een professionele website laten maken kan al vanaf enkele honderden euro’s dus dat is niet zo’n hoge kostenpost. Een designer en een developer kunnen ervoor zorgen dat je een goed uitziende website hebt die daarnaast ook nog goed werkt. Wordpress is bijvoorbeeld een systeem dat gratis is maar daarnaast open-source. Dat betekent dat er aan gewerkt kan worden door veel verschillende developers als je iets extra’s wilt wat niet in de basis zit. In negen van de tien gevallen heb je geen extra nodig en kun je prima starten met een standaard Wordpress webshop.

Zorg voor goede online marketing

Je website kan er nog zo mooi en goed uitzien, als je geen bezoekers op je webshop ontvangt heb je er niet zo veel aan. Zorg er daarom voor dat je online marketing op orde is. Je kunt bijvoorbeeld online adverteren in Google - hiermee betaal je voor elke bezoeker die op je website komt. Vaak kost dit tussen de 0,10 en enkele euro’s per klik. De hoogte van de klikprijs is afhankelijk hoeveel concurrenten er ook adverteren. Hoe meer concurrenten, hoe hoger de klikprijs. Echter geldt altijd: Wanneer een verkoop meer oplevert dan je advertentiekosten maak je winst. Dat is de hele strategie achter online adverteren (SEA).

Naast het adverteren op het internet heb je ook de mogelijkheid om je website organisch beter vindbaar te maken. Dit noemen ze SEO. Een SEO specialist zorgt ervoor dat Google je website goed vindbaar maakt in de zoekresultaten door bijvoorbeeld relevante content te schrijven, linkjes op websites van derden te plaatsen en de techniek op orde te krijgen. Dit is een proces wat enkele maanden duurt, maar dan heb je er wel jarenlang plezier van.