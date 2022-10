Cryptocurrency en duurzaamheid: dit moet je weten

Het enige grote nadeel van deze digitale munteenheid, zoals de Bitcoin, is dat het maken en onderhouden ervan ontzettend veel energie slurpt. Dat is in de huidige samenleving waarin duurzaamheid een belangrijk onderwerp is niet heel passend. Maar: er zijn verschillende manieren om de Bitcoin duurzamer te maken, onder andere met behulp van methaangas. In dit artikel lees je er meer over.

Hoeveel stroom wordt er gemiddeld verbruikt bij crypto?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: uit onderzoek van de Universiteit van Cambridge blijkt dat het totale energieverbruik van één Bitcoin ongeveer gelijk ligt als het energieverbruik van het huishouden van een gemiddeld gezin in 37 tot 56 jaar tijd. Het totale energieverbruik van Bitcoin ligt volgens hetzelfde onderzoek op ongeveer 130 terrawattuur per jaar, terwijl we met z'n allen in Nederland rond de 120 terrawattuur op jaarbasis verbruiken. We kunnen dus gerust zeggen dat Bitcoin in totaal meer energie verbruikt dan een klein land zoals Nederland, wat toch wel een bizarre ontdekking is.

Dat is namelijk ontzettend veel, maar er moet wel het één en ander in context worden geplaatst. Mensen verbruiken stroom immers op een andere manier dan er gebeurt bij Bitcoin, een wijze om te betalen. Daarom kun je het beter vergelijken met hoeveel energie er wordt verbruikt binnen het normale financiële systeem. Uit dit interessante paper van Galaxy Digital blijkt bijvoorbeeld dat het internationale bankensysteem maar liefst meer dan twee keer zoveel stroom verbruikt in vergelijking met het netwerk van Bitcoin. Daarbij is het stroomverbruik van andere vormen cryptocurrency vaak veel lager omdat ze een ander protocol gebruiken.

Deze cryptomunten zijn een groener alternatief op Bitcoin

Met die context in je achterhoofd kun je twee dingen doen: of je vindt het, juist door de context, wel prima om voor Bitcoin te gaan of je kiest toch liever voor een groener alternatief op de Bitcoin. Door de jaren heen zijn er allerlei cryptomunten bijgekomen die tot nu toe weliswaar nog niet zoveel waarde hebben als de Bitcoin, maar die zeker interessant zijn om in de gaten te houden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat veel mensen voor Cardano gaan als duurzaam alternatief. Deze cryptomunt maakt gebruik van het 'proof of stake' systeem, wat veel groener is dan de 'proof of work' methode van Bitcoin. Daardoor verbruikt Cardano aanzienlijk minder stroom per jaar.

Ook het nog meer onbekende Chia claimt een groen alternatief te zijn voor de Bitcoin. Hoewel Chia ook op het blockchain-netwerk draait, werk de cryptomunt volgens 'proofs of space and time' methode. Daarbij wordt ontzettend veel energie bespaard omdat er gebruik gemaakt wordt van ongebruikte schijfruimte van gebruikers. Daarnaast staan cryptocurrency zoals Stellar Lumens en Polkadot bekend om de hoge mate van duurzaamheid wat voor veel investeerders met een wens voor duurzaam investeren interessant is. De kans is groot dat er in de toekomst alleen maar meer cryptomunten met een groen karakter bij zullen komen, omdat de vraag daarnaar groter zal worden.

Kan de Bitcoin ook duurzaam worden gemaakt?

Feit blijft echter dat de Bitcoin de koning(in) van de cryptocurrency is. Het is niet alleen de eerste cryptomunt ooit; de waarde ervan stijgt ook ver uit boven de waarde van alle andere digitale munten. Dat met de vraag naar meer duurzaamheid binnen crypto zorgt ervoor dat er diverse ontwikkelaars bezig zijn met het verduurzamen van de Bitcoin. Zo ligt er momenteel een focus op methaangas als brandstof voor het minen van Bitcoins. Dergelijke gassen komen vrij bij het winnen van olie en zijn schadelijk, waardoor ze normaal gesproken direct worden verbrand. Ze kunnen echter ook fungeren als energiebron voor het minen van Bitcoins die ter plekke worden gevoed.

Een prettig bijkomend voordeel is dat die schadelijke gassen direct worden verbruikt en nergens worden uitgestoten, wat ook weer beter is voor het milieu en de mens. Een andere manier waarop de energie voor het maken en onderhouden van Bitcoin kan worden verbeterd, is door gebruik te maken van afgelegen natuurgebieden waar veel zonkracht, waterkracht en windkracht kan worden opgewekt en worden omgezet in bruikbare energie voor onder andere datacenters voor het minen van Bitcoins. Hoewel dit puur ideeën zijn, zijn het wel mogelijkheden die ooit kunnen worden omgezet in de verduurzaming van cryptocurrency en dan met name de Bitcoin.