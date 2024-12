Stevige impuls van 129 miljoen euro voor technologieonderwijs

Het kabinet wil dat elk kind en elke jongere de kans krijgt om zich technologische vaardigheden eigen te maken. Of het nu gaat om het omgaan met computers, programmeren of het maken van protheses, het beheersen van technologische vaardigheden is essentieel in de wereld van nu en morgen. Het kabinet geeft dan ook een stevige impuls aan het technologieonderwijs. Vandaag gaat de subsidieregeling Techkwadraat open: regionale samenwerkingen van basis- en middelbare scholen (havo, vwo en vmbo-t), bedrijven en buitenschoolse organisaties als musea kunnen samen een aanvraag indienen. Het gaat om plannen om te bouwen aan toekomstbestendig, dekkend en kwalitatief hoogstaand technologieonderwijs. Voor deze eerste fase is 129 miljoen euro beschikbaar, afkomstig uit het Nationaal Groeifonds.

Staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs en Emancipatie): “Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze kennis maken met technologie. Zo ontdek je als leerling de wereld die hierachter zit. Denk aan de mogelijkheden van AI. Met technologische hulpmiddelen kun je ook beter leren lezen, schrijven. En natuurlijk word je als leerling zo ook digitaal vaardig.”

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “Niemand weet precies hoe onze economie er over vijftien à twintig jaar uitziet. Welke uitdagingen en kansen technologie onze samenleving dan biedt. Juist daarom is het zo belangrijk dat kinderen goed voorbereid zijn. Dit doen we door kinderen al op vroege leeftijd kennis te laten maken met technologieonderwijs. Zo bouwen wij een digitaal veerkrachtige en weerbare generatie die zelf kan bepalen hoe de hoog technologische economie van overmorgen eruitziet.”

In aanraking komen met technologie

De ambitie van Techkwadraat is dat alle kinderen en jongeren in Nederland op school en in hun directe omgeving met technologie in aanraking komen. Zo krijgen ze een beter beeld van technologie, kunnen ze er enthousiast over worden en er zich ook in ontwikkelen. Dit ongeacht sociaaleconomische status, gender of komaf.

De impuls vanuit het programma versterkt en vermenigvuldigt bestaande landelijke en regionale initiatieven voor technologieonderwijs, waarvan er nu al veel zijn. Doel van Techkwadraat is dat scholen, bedrijven en buitenschoolse organisaties als musea, bibliotheken, techlabs en science centra samen regionale ‘leerecosystemen’ opzetten. Dat zijn omgevingen waar onderwijs en praktijk samenkomen, zowel binnen als buiten schooltijd. Dit kan van alles zijn; practica bij musea, scholen of bedrijven, een technologiecursus voor docenten of het maken van een lespakket op het gebied van technologie.

Naast de regionale plannen waarborgen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken en het programmabureau Platform Talent voor Technologie (PTvT) de landelijke samenhang. Dat doen ze door onder andere het ontwikkelen en delen van kennis over technologieonderwijs, tools en werkende voorbeelden. Dat zorgt voor het duurzaam verankeren van technologieonderwijs.

Bredere inzet op technologieonderwijs

De subsidieregeling is onderdeel van het bredere programma Techkwadraat. Dit is één van de acties uit het Actieplan Groene en Digitale Banen van de Rijksoverheid. Door het versterken van de inzet op technologieonderwijs in het basisonderwijs, op havo, vwo, vmbo-tl en het gespecialiseerd onderwijs zorgt Techkwadraat voor een brede oriëntatie op technologie en een goede aansluiting op (technische) opleidingen. Dat vergroot de impact op andere programma’s als Sterk Techniekonderwijs (vmbo), Katapult (mbo/hbo) en andere initiatieven in het (vervolg)onderwijs.

Techkwadraat heeft een looptijd van acht jaar. In totaal investeert het kabinet gedurende acht jaar 351,6 miljoen euro in Techkwadraat, bekostigd uit het Nationaal Groeifonds. Met de middelen uit deze eerste fase van deze subsidieregeling kunnen regionale partners de komende drie schooljaren (2025/2026, 2026/2027 en 2027/2028) gezamenlijk activiteiten uitvoeren en opschalen. In 2027 wordt op basis van een evaluatie bekeken of ook de voorwaardelijke middelen beschikbaar komen, voor de voortzetting van het programma en de subsidieregeling tot 2031.

Organisaties kunnen van 4 december 2024 tot 13 januari 2025 gezamenlijk een aanvraag indienen.