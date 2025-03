Hoe wordt AI nu al toegepast in het dagelijks leven?

We hebben allemaal al wel van AI gehoord. Artificial Intelligence, of Kunstmatige Intelligentie, is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar AI is meer dan alleen ChatGPT, de chatbot met kunstmatige intelligentie die wereldwijd populair is geworden. Er zijn namelijk talloze toepassingen in allerlei apparaten en programma’s die we dagelijks gebruiken. Vaak realiseren we ons niet eens dat we met AI te maken hebben. Je smartphone ontgrendelen met gezichtsherkenning of opdrachten geven aan Alexa zijn slechts enkele voorbeelden. AI is overal om ons heen.