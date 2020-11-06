Scholen moeten sneller werk maken tegen cyberdreigingen

Van digitaal toetsen nakijken tot de administratie doen, van digitaal opdrachten maken tot online je schoolrapport bekijken. Digitale toepassingen zijn ook op basisscholen en middelbare scholen al lang niet meer weg te denken. Tegelijkertijd nemen cyberdreigingen toe, blijkt uit recent onderzoek.

Digitaal veilige schoolomgeving

'Schoolbesturen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben afgesproken dat scholen vanaf 2030 voldoen aan landelijke normen voor een digitaal veilige schoolomgeving. Staatssecretaris Koen Becking (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) roept de schoolbesturen op hiermee nu alvast aan de slag te gaan', zo meldt het ministerie van OCW donderdag.

Logisch

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Koen Becking: “Leerlingen en medewerkers moeten veilig digitaal kunnen leren en werken. Het is logisch dat scholen hiervoor maatregelen nemen in een tijd dat technologische ontwikkelingen snel gaan en cybercriminelen steeds vernuftiger worden. Toch gaat dit nog niet overal goed genoeg. Daarom is het belangrijk dat schoolbesturen hier nú mee aan het werk gaan. Dat vraagt veel van hen en daarom helpen we daarbij. Want het is essentieel dat ze zich goed wapenen tegen incidenten en weten wat ze moeten doen als het toch een keer misgaat.”

Eisen

De veiligheidseisen voor scholen nemen de komende jaren toe. Met de schoolbesturen is afgesproken dat zij vanaf 2027 weten hoe ze ervoor staan als het gaat om hun cyberveiligheid. Daarbij is het belangrijk dat ze een plan hebben hoe ze toewerken naar de landelijke normen voor digitale veiligheid. Uiterlijk in 2030 moeten alle scholen aan die normen voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe je veilig privacygevoelige informatie kunt uitwisselen met leveranciers van digitaal lesmateriaal en hoe scholen het beste kunnen reageren als ze worden gehackt.

Programma Digitaal Veilig Onderwijs

Omdat scholen dit moeilijk alleen kunnen organiseren, is in 2023 het programma Digitaal Veilig Onderwijs gestart. Dit programma van het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, Kennisnet en SIVON biedt scholen ondersteuning door middel van bijvoorbeeld handreikingen, stappenplannen en een toets waarmee scholen inzicht krijgen in hoe ze er zelf voor staan. Die toets kunnen schoolbesturen nu al doen via deze tool van Kennisnet. Het programma wordt tot en met 2029 verlengd, schrijft Becking in een brief aan de Tweede Kamer. Ook wordt de subsidie verlengd waarmee veilig internet voor scholen kan worden geregeld. Hiervoor trekt Becking in totaal € 43,8 miljoen uit.

Dreigingen

De staatssecretaris nam eind oktober het ‘Dreigingsbeeld Cybersecurity 2025’ van Kennisnet in ontvangst. Daaruit blijkt onder meer dat basisscholen en middelbare scholen de afgelopen 2 jaar vaker te maken hadden met digitale aanvallen zoals hacks en ddos-aanvallen. Dit jaar vonden meerdere aanvallen plaats waardoor bijvoorbeeld lesmateriaal niet toegankelijk was en de continuïteit van onderwijs in het geding raakte. In sommige gevallen was er financiële schade door nepfacturen of ontstonden datalekken.