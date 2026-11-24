Naam KiKa Loterij misbruikt voor promotie illegale online casino's

Een website die met haar domeinnaam verwijst naar de KiKa Loterij, een initiatief dat geld inzamelt voor onderzoek naar kinderkanker, blijkt te worden gebruikt voor de promotie van illegale online casino's. Dat heeft het Keurmerk Verantwoorde Affiliates (KVA) vastgesteld tijdens zijn monitoringswerkzaamheden. De betreffende website verschijnt bovendien in de organische zoekresultaten van Google bij zoekopdrachten naar de KiKa Loterij. Het KVA heeft de situatie inmiddels gemeld bij de Kansspelautoriteit.

Domeinnaam met verwijzing naar KiKa leidt naar illegale casino's

Via het domein kikaloterijkatwijk.nl worden bezoekers doorverwezen naar verschillende illegale online casino's die ook toegankelijk zijn voor Nederlandse spelers. De website bevat ranglijsten met gokaanbieders, bonusaanbiedingen en actieve affiliatielinks waarmee bezoekers naar deze casino's worden geleid.

Wat deze situatie volgens het KVA bijzonder schrijnend maakt, is het gebruik van een domeinnaam die een directe associatie oproept met de officiële KiKa Loterij. Deze loterij zamelt geld in voor onderzoek naar kinderkanker en wordt georganiseerd onder de vergunning van Impact Loterij B.V. (vergunningsnummer 15899).

De aangetroffen website heeft voor zover bekend geen relatie met de officiële KiKa Loterij. Niettemin wordt de naam van dit maatschappelijke initiatief gebruikt in een online omgeving waarin illegaal kansspelaanbod wordt gepromoot.

"Wij treffen tijdens onze monitoringswerkzaamheden regelmatig websites aan die consumenten naar illegale casino's leiden. Maar wanneer daarvoor een naam wordt gebruikt die verbonden is aan een goed doel als KiKa, wordt een nieuwe grens overschreden. Het is bijzonder kwalijk dat een initiatief dat geld inzamelt voor onderzoek naar kinderkanker op deze manier wordt geassocieerd met illegale gokreclame", aldus Steven Vrolijk, directeur en vertegenwoordiger van het KVA.

Illegale gokpromotie zichtbaar in zoekresultaten Google

De betreffende website verschijnt bovendien in de organische zoekresultaten van Google zelfs bij de zoekopdracht 'KiKa loterij'. Hierdoor bestaat het risico dat consumenten die specifiek op zoek zijn naar de officiële loterij, onbedoeld terechtkomen op een website die illegale online casino's promoot.

Volgens het KVA illustreert deze situatie een breder probleem met de zichtbaarheid van illegale gokpromotie in zoekmachines. De organisatie signaleert dat illegale gokbedrijven bij verschillende relevante zoekopdrachten prominente posities innemen, waardoor zij ook consumenten kunnen bereiken die helemaal niet op zoek zijn naar illegaal kansspelaanbod.