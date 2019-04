Minder asielzoekers en nareizigers in eerste kwartaal

Dat waren er minder dan in het voorgaande kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het aantal eerste asielverzoeken was ruim 400 lager dan in het vierde kwartaal van 2018, maar 1 250 hoger dan in het eerste kwartaal van 2018. Het aantal nareizigers is voor het vijfde opeenvolgende kwartaal gedaald.

Meeste asielzoekers en nareizigers uit Syrië

De drie meest voorkomende nationaliteiten onder de eerste asielverzoeken (2019) zijn Syrisch (575 verzoeken), Nigeriaans (485) en Iraans (470). Verder vroegen ook 300 of meer asielzoekers met de Algerijnse, Moldavische, Marokkaanse en Turkse nationaliteit asiel aan in Nederland. Het aantal Nigeriaanse en Iraanse asielverzoeken is veel hoger dan een jaar eerder.

Aandeel vrouwen en kinderen verschilt sterk

Gemiddeld was 55 procent van de asielzoekers in het eerste kwartaal van 2019 een volwassen man, 19 procent een volwassen vrouw en 26 procent een kind jonger dan 18 jaar. Deze verdeling verschilt sterk per nationaliteit. De Algerijnse asielzoekers waren vooral mannen (88 procent). Het aandeel mannen was bij Iraanse (45 procent), Moldavische (30 procent), en Turkse (49 procent) asielzoekers relatief laag. Het aandeel kinderen was het hoogst bij de Moldavische (40 procent) en Iraakse asielzoekers (37 procent).