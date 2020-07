'KLM verwacht 1.100 gedwongen ontslagen'

Piloten, cabinepersoneel en grond- en kantoorpersoneel

De 1.100 ontslagen gelden voor alle beroepen bij KLM van piloten, cabine-personeel tot grond- en kantoorpersoneel. Ongeveer 2.000 KLM-ers vertrekken vrijwillig en gaan met vervroegd pensioen.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft de luchtvaartmaatschappij hard getroffen. Donderdag maakte KLM haar 2e kwartaalcijfers bekend. Het aantal passagiers daalde met 95% van ruim 9 miljoen naar minder dan een half miljoen. Het operationele bedrijfsresultaat bedroeg een verlies van € 493 miljoen. In dezelfde periode in 2019 was dit nog een winst van € 270 miljoen.

'Slechtste resultaten ooit'

Deze financiële resultaten onderstrepen de effecten van deze ongekende crisis voor de luchtvaart en KLM. Een resultaat van bijna €800 miljoen verlies in de eerste 6 maanden is het slechtste in de KLM-geschiedenis.

'Ingrijpende maatregelen onvermijdelijk'

'Komende maanden breidt KLM het Europese en intercontinentale netwerk van KLM verder uit. Dit is een belangrijke, maar nog steeds beperkte en voorzichtige stap naar herstel. Er is nog een lange en vooral onzekere weg te gaan. Ondanks dat er al veel gedaan is, zullen verdere ingrijpende maatregelen daarom helaas onvermijdelijk zijn', aldus Pieter Elbers.