Betalen op krediet of rood staan wordt goedkopert

De minister van Financiën heeft besloten dat consumenten minder rente betalen als zij op krediet kopen of flink rood staan. Volgens Hoekstra mag er nog maar 10 procent rente gerekend worden in plaats van 14 procent.

Het verlagen van de rente deed de minister op verzoek van de Kamer die volgens De Telegraaf de woekerrentes willen aanpakken. De minister denkt nog na over een maximale rente op lange termijn.

Amanda Builthuis van Geld.nl zegt tegenover de krant dat het kopen op krediet nog steeds ongunstig is. ‘Als je moet lenen kun je beter een persoonlijk krediet afsluiten, daarop zijn de rentes een stuk lager. Bovendien los je dan maandelijks af. Ook heb je meestal de mogelijkheid om boetevrij extra af te lossen. Als je bijvoorbeeld een krediet hebt bij Wehkamp kun je na het aflossen in de verleiding komen om iets nieuws te kopen. Dan betaal je dus heel lang die hoge rente, dat is niet gunstig.’

Het Nibud zegt de tijdelijke lagere rente voor een krediet toe te juichen. Maar een te lage rente stand is volgens het budgetinstituut ook niet goed. Mensen komen dan sneller in de verleiding om te gaan lenen.