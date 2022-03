Onrust in winkels, 30% medewerkers komt niet rond

Het is onrustig in de winkelstraat. Steeds meer mensen in winkels en distributiecentra komen in actie, omdat ze te weinig verdienen en werken onder slechte omstandigheden.

In een enquête van de FNV onder bijna duizend winkelmedewerkers geeft driekwart aan ontevreden te zijn over het salaris. Drie op de tien zeggen zelfs er niet van rond te kunnen komen.

Zij willen meer loon zodat ze in ieder geval de stijgende prijzen van huis, boodschappen en energie kunnen blijven betalen.

Tientallen winkels bleven dicht

Winkelpersoneel roert zich steeds meer. Zo is er bij Gall & Gall vrijdag massaal gestaakt: voor het eerst in deze eeuw bleven de deuren van tientallen winkels enkele uren dicht. Mensen hebben hier de hele pandemie gewerkt, mega-omzetten gedraaid voor hun werkgever en eisen nu behoud van hun koopkracht en 5% meer loon.

Personeel trekt aan de bel

Ook winkelpersoneel van Primark trekt aan de bel bij de FNV, omdat de keten medewerkers de laan uit wil sturen. Bij het DC van Holland & Barrett hebben de mensen door het dreigen met acties afgelopen week juist samen een loonsverhoging van 3,5% afgedwongen. Eerder deze maand kwamen medewerkers van het distributiecentrum van H&M in actie.

Hoger salaris en normale roosters

Linda Vermeulen, bestuurder FNV Handel: ‘Veel winkelketens klagen over een “personeelstekort”. Maar dat houden zij zelf bewust in stand. Winkels doen helemaal niets om mensen vast te houden en het werk aantrekkelijk te maken. De werknemers hebben ons in de enquête duidelijk laten weten wat de oplossing is: een hoger loon, normale roosters en meer vaste banen.’

Gros verdient het minimumloon

Het gros van de mensen verdient minimumloon, ofwel € 10,50 bruto per uur (op maandbasis van € 1.725 bij fulltime werk). Dit loon loopt op tot uurlonen van enkele dubbeltjes of enkele euro’s hoger bij mensen die meer ervaring hebben met het werk in de winkel. Vermeulen: 'Zeker met de steeds hogere energierekening en stijgende huurprijzen kom je daar steeds moeilijker van rond.'

Mensen vallen om

Ook zegt driekwart dat er in het bedrijf veel vacatures zijn die niet worden ingevuld. Een winkelmedewerker: ‘We moeten het werk doen met steeds minder mensen. Dat is op een gegeven moment niet meer vol te houden. Collega’s vallen om.’

De laan uitgestuurd

Tegelijkertijd meldt de helft van de respondenten dat er veel mensen met een flexibel contract worden ingezet voor tijdelijk werk. Veel van deze flexkrachten worden na enige tijd weer de laan uitgestuurd. Vermeulen: ‘We horen zo vaak de vraag: “Waarom verdwijnen goede uitzendkrachten weer?” Neem mensen toch aan, houd ze vast; dat is goed voor hen én voor de winkel.