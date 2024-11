Kabinet investeert 19 miljoen voor innovaties met medische technologie, AI en duurzame havens

Kennis omzetten in innovatieve technologie is essentieel. Bijvoorbeeld voor onze gezondheid, veiligheid en verduurzaming, maar ook om economische kansen voor ondernemers te kunnen blijven benutten. Daarom investeert het ministerie van Economische Zaken (EZ) in onderzoek naar technologische innovatie.

Vier projecten

Vier projecten - waarin 37 (mkb-)bedrijven, kennisorganisaties en overheden samenwerken – krijgen meer dan € 13 miljoen. De partijen dragen zelf € 6 miljoen bij aan deze samenwerkingen binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Kunstmatige intelligentie (AI)

Drie projecten houden zich bezig met kunstmatige intelligentie (AI). 1 is gericht op het toepassen van AI en virtual/augmented reality om digitale diensten beter toegankelijk te maken voor mensen die slecht zien of horen. Een 2e project richt zich op het grote schaal kunnen toepassen van AI in productieprocessen en machines in de hightech-industrie. Dit is een sector waarin Nederland van oudsher sterk is. AI kan ook een baanbrekende technologie zijn in de port call: het proces van aankomen bij een zeehaven, (ont)laden, onderhoud en tanken, tot vertrek van een schip. Technologie kan de beschikbaarheid van duurzame brandstoffen en de capaciteit op het elektriciteitsnet inzichtelijk maken en daarmee het doel van CO2-neutrale Europese zeehavens in 2050 ondersteunen.

Noodzakelijk

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “Het is geen vanzelfsprekendheid dat Nederland aan de top blijft qua kennis en innovatie. Voor onze gezondheid, veiligheid en onze toekomstige banen en inkomsten is dat echter wel noodzakelijk. Daarom is het goed dat we samenwerking tussen innovatieve (mkb-)ondernemers en onderzoekers meer stimuleren en faciliteren. En dat daarin gericht publiek én privaat geld wordt geïnvesteerd. Ik kijk uit naar wat de 4 toegekende Perspectief-programma’s gaan opleveren voor onze maatschappij en economie.”

Perspectief

Perspectief is een programma van de NWO en daagt onderzoekers uit om samenwerkingsprojecten te vormen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden voor onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en diverse sleuteltechnologieën zoals fotonica, biotechnologie en AI. Samen werken de projectdeelnemers aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. Daarmee leveren de projecten een bijdrage aan het innovatiebeleid van het ministerie van EZ. Ondernemers en onderzoekers kunnen de komende 6 jaar met deze ondersteuning aan de slag.