CBS: Ruim 8 op de 10 mensen deden eerste helft 2024 online aankopen

In de eerste helft van 2024 zei 81 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder iets online gekocht te hebben. 'Dat is het hoogste percentage in de afgelopen tien jaar', zo meldt het CBS vrijdag.

ICT-gebruik van huishoudens en personen

Het online kopen van vervoerbewijzen en het boeken van vakantieaccommodaties is sterk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. 'Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen', aldus het CBS'.

6.000 deelnemers enquête

Deze enquête wordt jaarlijks van april tot juli gehouden. Er doen ongeveer 6 duizend mensen van 12 jaar of ouder met het onderzoek mee. In 2024 zeiden ongeveer 12,6 miljoen 12-plussers iets online gekocht te hebben in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het online kopen van producten steeg sterk in 2020 en 2021, toen mensen tijdens de coronapandemie meer aan huis gebonden waren. Na een lichte daling in 2022, nam het in 2023 en 2024 weer toe.

Online aankoop verzorgingsproducten licht toegenomen

59 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder kocht via internet kleding, sportkleding, schoenen, of accessoires zoals tassen en sieraden. Daarmee stonden deze artikelen bovenaan de lijst van meest online gekochte producten. Dat was ook al zo in eerdere jaren. 40 procent van de mensen bestelde online maaltijden bij een restaurant, fastfoodketen, of cateraar, net zo veel als in 2023. Verder kocht ruim een kwart online cosmetica en sportartikelen, vergelijkbaar met een jaar eerder. Ruim 20 procent kocht meubels, woonaccessoires, verzorgingsartikelen of etenswaren. Vergeleken met 2023 is de aankoop van verzorgingsartikelen toegenomen.

Meer computersoftware of upgrades online gekocht

Van de 12-plussers kocht 49 procent films of series via een streamingdienst, of als download. Dat is vergelijkbaar met 2023. Het online afsluiten of vernieuwen van internetabonnementen nam toe van 44 procent in 2023 naar 49 procent in 2024. Ook kochten meer mensen computersoftware of upgrades, en andere betaalde apps dan een jaar eerder.