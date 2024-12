CBS: Cao-loonstijging in 2024 het hoogste in afgelopen 42 jaar

In 2024 lagen de cao-lonen gemiddeld 6,6 procent hoger dan in 2023, toen de lonen met 6,1 procent stegen. De loonstijging in 2024 is de hoogste sinds 1982. Dit meldt het CBS dinsdag op basis van nieuwe cijfers.

Hoogste toename in 3e kwartaal van 2024 met 6,9 procent

'In het laatste kwartaal van 2024 lagen de cao-lonen 6,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Sinds de tweede helft van 2023 zijn de cao-lonen ieder kwartaal meer dan 6,2 procent gestegen met de hoogste toename in het derde kwartaal van 2024 (6,9 procent)', aldus het CBS

Loonstijging bij sector overheid iets lager dan in de andere sectoren

In 2024 bleef de cao-loonstijging in de sector overheid (6,2 procent) iets achter bij die van de gesubsidieerde instellingen en particuliere bedrijven. Bij deze twee sectoren stegen de lonen met 6,7 procent. In 2023 stegen de lonen bij de overheid nog het meest, met 7,2 procent.

Cao-loonstijging in onroerend goed het grootst

Op het niveau van bedrijfstakken stegen de lonen in 2024 het meest in onroerend goed (woningcorporaties), met 12,4 procent. De cao-lonen namen ook in de bedrijfstakken horeca en overige dienstverlening (onder andere kappers, uitvaartondernemingen en vakbonden) harder toe dan in de meeste andere bedrijfstakken. De loonstijging was het kleinst in de bedrijfstak vervoer en opslag met 4,7 procent. In 2023 was de cao-loonstijging in deze bedrijfstak nog het hoogst (8,5 procent).

Reële loonstijging ongeveer 2,6 procent

De reële cao-loonontwikkeling, waarbij het cao-loon wordt gecorrigeerd voor inflatie, lag in het vierde kwartaal rond de 2,6 procent. Een exact cijfer is nog niet te geven, omdat het inflatiecijfer voor het vierde kwartaal in januari bekend wordt. De berekening van de reële loonontwikkeling in het vierde kwartaal is daarom gebaseerd op de prijsontwikkeling in oktober en november.

Reële loonontwikkeling voor 2024 is 3,5 procent

De toename van 2,6 procent in het vierde kwartaal is minder dan in voorgaande vier kwartalen, maar nog steeds hoger dan die van het derde kwartaal van 2023, toen de reële cao-loonontwikkeling afnam met 1,4 procent. De reële loonontwikkeling voor 2024 is 3,5 procent.