'Prijs goud nu meer dan 90.000 euro per kilogram'

Voor het eerst in de historie ligt de prijs van een kilogram goud boven de 90.000 euro. Analisten voorspelden dat de stijging zou aanhouden. Exact een jaar geleden lag de goudkoers nog op 60.000 euro per kilo. We zien dat de stijging in januari voor extra drukte in de Goudwisselkantoren zorgde. Tegelijkertijd neemt ook de vraag naar goudbaren en -munten toe in de webshop. Dit zegt Johan de Ruiter van Goudwisselkantoor.

De stijging is een combinatie van economische factoren en powerplay op het wereldtoneel. De tegenvallende economische groeicijfers in de Verenigde Staten vorige week, verzwakken de dollar, de valuta waarin goud en zilver verhandeld wordt. Een goedkopere dollar zorgt voor meer vraag naar goud. Afgelopen week maakte Donald Trump in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk wat zijn plannen met de Gazastrook zijn. Ook zei hij te hebben gebeld met Poetin over de situatie in Oekraïne. Ontwikkelingen waarvan niemand nu kan inschatten wat de gevolgen zijn. Iets wat de onzekerheid op het geopolitieke toneel alleen maar vergroot.

Ook de zorgen op de aandelenbeurzen over een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog dragen bij aan de hogere goudprijs. In onrustige tijden op de financiële markten wordt goud door beleggers vaak als veilige haven voor investeringen gezien. Ondanks de negatieve oorzaken is de hoge goudprijs voor consumenten wel goed nieuws. Nog nooit eerder leverden oude of kapotte sieraden van goud zoveel op.