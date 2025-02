Benzineprijs bereikt hoogste punt in 2025

De prijs voor een liter benzine zit opnieuw in de lift, zo blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers, dat sinds 2001 dagelijks de brandstofprijzen in de gaten houdt. Vandaag bereikt de adviesprijs voor benzine het hoogste niveau in 2025. Directeur en brandstofexpert Paul van Selms van UnitedConsumers: “De dure dollar en de politieke onrust in de wereld zijn de belangrijkste verklaringen voor de hoge prijzen aan de pomp.”

100 euro per jaar meer kwijt aan de pomp

De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van benzine komt vandaag uit op € 2,188 per liter. Daarmee is de prijs op het hoogste punt in 2025. Daarnaast is het bijna drie maanden geleden dat de benzineprijs voor het laatst zo hoog was, namelijk op 22 november 2024.

Ten opzichte van oudejaarsdag (31 december 2024) steeg de benzineprijs al bijna vijf cent. Dus voor wie vaak moet tanken, is 2025 tot nu toe een duur jaar. Wie bijvoorbeeld gemiddeld 40 liter benzine per week tankt, is bij dit prijsverschil zo’n 2 euro duurder uit per volle tank. Per jaar komt dit neer op 100 euro meer brandstofkosten, zo laat een snelle rekensom zien.

Dollar is duurder geworden

Volgens Van Selms is de hoge koers van de dollar één van de verklaringen voor de prijsstijging: “Een vat olie wordt betaald in dollars en de dollar is sterker geworden ten opzichte van de euro. Oftewel: je krijgt minder dollar voor een euro. Dat maakt het duurder om olie in te kopen. En de inkoopprijs van ruwe olie vertaalt zich door naar de prijzen aan de pomp.”