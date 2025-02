Minder werknemers met flexibel contract

In het vierde kwartaal van 2024 hadden 2,7 miljoen werknemers van 15 tot 75 jaar een flexibel contract. 'Dat waren er 53.000 minder dan in het vierde kwartaal van 2023', zo meldt het CBS.

Tijdelijk dienstverband

Vooral het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast daalde, het aantal oproep- en invalkrachten steeg licht. Dat melden het CBS en TNO op basis van een gezamenlijke analyse van de nieuwste gegevens over flexibele arbeid.

Coronacrisis

Niet alleen in het laatste kwartaal van 2024, maar ook in de eerste drie kwartalen van 2024 was het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal flexibele arbeidsrelaties daalde eerder aan het begin van de coronacrisis (in 2020), maar nam vanaf het tweede kwartaal van 2021 toe ten opzichte van het jaar daarvoor.

Meer werknemers met vaste arbeidsrelatie

Tegenover de daling van het aantal flexwerknemers stond een toename van 51.000 vaste werknemers en 14.000 zelfstandigen ten opzichte van een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2024 was 27 procent van de werkzame beroepsbevolking een flexwerknemer, 56 procent een werknemer met een vaste arbeidsrelatie, en 17 procent zelfstandige.