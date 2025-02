In 2025 voor het eerst daling bierbrouwerijen sinds 2010

Op 1 januari 2025 waren er 740 bierbrouwerijen in Nederland. Dit zijn er 40 minder dan begin 2024. Het is de eerste keer sinds 2010 dat er minder brouwerijen zijn dan het jaar ervoor. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bedrijvendemografie.

Tussen 2010 en 2024 is het aantal bierbrouwerijen elk jaar gegroeid. In 2010 waren er 75 brouwerijen in Nederland; bijna tien keer minder dan nu. De toename van het aantal brouwerijen in de afgelopen vijftien jaar zit voor het overgrote deel bij de kleine bierbrouwers. Tussen 2010 en 2025 zijn er 380 eenpersoonsbrouwerijen bijgekomen, 160 tweepersoonsbedrijven, 75 bedrijven met drie tot vijf werkzame personen en 45 grotere bedrijven.

Voor de hele periode geldt dat de meeste bierbrouwerijen eenpersoonsbedrijven zijn. De daling van het aantal bierbrouwerijen tussen 2024 en 2025 is daar dan ook het meest terug te zien: begin 2025 was het aantal eenpersoonsbedrijven met 25 afgenomen en waren er 15 tweepersoonsbedrijven minder dan begin 2024.