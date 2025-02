Aantal mensen met bijstand met 1 procent toegenomen in 2024

Het vierde kwartaal van 2024 is het zesde kwartaal op rij dat er meer bijstandsontvangers waren dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarvoor was het aantal bijstandsgerechtigden ten opzichte van een jaar eerder juist negen kwartalen achtereen kleiner. De afgelopen tien jaar is het aantal mensen met een bijstandsuitkering gedaald met 28 duizend, een daling van 6 procent. In dezelfde periode is de potentiƫle beroepsbevolking van 15 jaar tot en met de AOW-leeftijd gegroeid met 907 duizend mensen, een stijging van 8 procent.

Vooral meer bijstand onder mensen tot 45 jaar

In 2024 nam onder jongeren tot 27 jaar het aantal bijstandsuitkeringen relatief het sterkst toe, met ruim 7 procent (3 duizend mensen). De groep jongeren tot 27 jaar is met 41 duizend personen de kleinste groep bijstandsontvangers. Ook onder mensen van 27 tot 45 jaar was een stijging zichtbaar vergeleken met een jaar eerder (met 2 duizend, een toename van 2 procent). Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in de leeftijd van 45 jaar tot de AOW-leeftijd is eind 2024 vrijwel gelijk gebleven.