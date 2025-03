Woon-werkafstand toegenomen na verhuizing of baan bij nieuwe werkgever

De gemiddelde woon-werkafstand van werknemers met één baan, die in 2023 verhuisden of bij een ander bedrijf gingen werken, is gemiddeld met 1,0 kilometer toegenomen vergeleken met een jaar eerder. Voor werknemers die zowel verhuisden als ergens anders gingen werken is dat 0,4 kilometer. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS.

In 2023 was de gemiddelde woon-werkafstand voor alle banen van werknemers 19,9 kilometer. Dat is iets meer dan in 2022 (19,8 kilometer). Werknemers die regelmatig thuiswerken, wonen naar eigen zeggen verder van hun werk dan mensen die niet, of niet regelmatig thuiswerken.

Meeste extra reiskilometers onder werknemers in Fryslân

Bij werknemers met één baan die in 2023 verhuisden nam de gemiddelde woon-werkafstand 5,3% toe (1,0 kilometer), vergeleken met een jaar eerder. Er zijn grote verschillen in woon-werkafstand tussen Randstedelijke en overige provincies. Gemiddeld nam de woon-werkafstand het minst toe onder werknemers die naar of binnen Utrecht of Zuid-Holland verhuisden. Bij een verhuizing naar of binnen Noord-Holland nam de woon-werkafstand af met gemiddeld 0,3 kilometer. Werknemers die binnen of naar Fryslân verhuisden kregen er gemiddeld de meeste kilometers bij (7,4), gevolgd door verhuizende werknemers in of naar Drenthe en Zeeland.

Reisafstand daalt bij switch van voltijd- naar deeltijdbaan

In 2023 reisden werknemers met een voltijdbaan gemiddeld 23,9 kilometer van huis naar het werk. Bij werknemers met een deeltijdbaan was dat gemiddeld 16,4 kilometer. Werknemers die hun voltijdbaan in 2023 inruilden voor een deeltijdbaan zijn gemiddeld 1,9 kilometer dichter bij huis gaan werken (van 25,2 naar 23,3 kilometer). Andersom hebben deeltijdwerkers die overstapten naar een voltijdbaan gemiddeld een grotere woon-werkafstand gekregen: 5,1 kilometer (van 20,8 naar 25,9 kilometer).