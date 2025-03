Nederlandse muziekindustrie groeide met 12% in 2024

De omzet van de Nederlandse muziekindustrie kwam in 2024 uit op 334 miljoen euro. Daarmee groeide de industrie met 12% ten opzichte van 2023. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van NVPI Muziek over de opbrengsten van streaming en verkoop van muziek op cd’s, lp’s en dvd’s in Nederland, van zowel binnen- als buitenlandse artiesten. Nederlandse muziek was in 2024 opnieuw zeer populair met zes nummers in de top 10 bestverkochte singles.

Streamen heeft grootste marktaandeel

Het streamen van muziek blijft met een marktaandeel van 83% de belangrijkste bron van inkomsten voor de Nederlandse industrie. De omzet uit streaming steeg in 2024 met 16% naar 278 miljoen euro. De omzet van ‘fysiek’ daalde met 6%, waarbij de omzet uit vinyl redelijk stabiel bleef met ruim 37 miljoen euro. In totaal kwam de omzet in 2024 uit op 334 miljoen euro.

Meer investeringen

Een deel van de omzetgroei kan worden verklaard door de stijging van abonnementsprijzen van streamingdiensten. “Daarmee wordt muziek wat ons betreft een stapje beter op waarde geschat en daardoor kan er ook meer geïnvesteerd worden in nieuwe muziek. Dat is goed voor zowel industrie als consumenten”, aldus Anne de Jong, directeur-bestuurder NVPI.

Nederlandse muziek blijft het goed doen

Nederlandse artiesten waren zeer populair in 2024. In de top 10 bestverkochte singles staan zes Nederlandse nummers, voorgaande jaren waren dat er vijf. De hoogste vier noteringen zijn allemaal van nationale bodem, met op nummer 1 Joost met ‘Europapa’ en op 2 Roxy Dekker met ‘Sugardaddy’. Het succes van de Nederlandse muziek en de Nederlandse artiesten wordt op 10 maart gevierd tijdens de uitreiking van de Edisons Pop 2025 in het AFAS Theater in Leusden.