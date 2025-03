Inflatie stijgt naar 3,8 procent in februari

Consumentengoederen en -diensten waren in februari 3,8 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In januari was de inflatie 3,3 procent. Het inflatiecijfer van februari is hetzelfde als bij de snelle raming die op 3 maart is gepubliceerd.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Ten opzichte van januari stegen de prijzen voor consumenten in februari met 1,1 procent.

Grotere prijsstijging voedingsmiddelen

De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Voedingsmiddelen waren in februari 3,8 procent duurder dan in dezelfde maand het jaar daarvoor. In januari waren de prijzen voor voedingsmiddelen 3,1 procent hoger. De grotere prijsstijging kwam voornamelijk door de prijsontwikkelingen van vlees en brood- en graanproducten. Ook de prijsontwikkelingen van recreatie en cultuur en woonproducten zoals meubelen droegen bij aan de stijging van de inflatie.